Россиянин изнасиловал восемь школьниц под мостом в Липецке

В Липецке мужчину подозревают в изнасиловании восьми несовершеннолетних. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина искал пострадавших в социальных сетях. Во время переписки он обменивался с девушками материалами интимного характера и завоевывал их доверие.

Затем подозреваемый приглашал школьниц на личную встречу под Октябрьским мостом. Там, по версии правоохранителей, фигурант насиловал девушек.

После того, как об этих эпизодах стало известно, мужчину задержали. На данный момент он находится под арестом. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве 15-летняя девушка пошла на свидание и была изнасилована в примерочной.