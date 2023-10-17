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Россиянка выгнала жить в подъезд сына-инвалида

В Новосибирской области мать выгнала сына-инвалида жить в подъезд

В городе Обь женщина выгнала сына-инвалида из квартиры, мужчина вынужден ночевать на лестничной клетке. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.

Жильцы дома по улице Железнодорожной заявили, что соседка издевается над собственным взрослым сыном-инвалидом, мужчина вынужден ночевать в подъезде.

Местные жители сняли происходящее на видео, они заявляют, что уже неоднократно обращались в полицию с жалобами на соседку, но никаких мер предпринято не было.

По данным «НГС» мать их соседа — пенсионерка, которой помогают Минсоцзащиты и волонтеры. При этом, с их слов, она просит у людей милостыню и поет песни по ночам. Кроме того, женщина якобы заявляла, что соседи ее избивают.

Как уточнили в городской администрации, у мужчины нет российского гражданства и просрочен паспорт, решается вопрос об обращении в консульство Казахстана для восстановления документов.

Ранее в Якутии семью с ребенком-инвалидом выгнали с концерта ради почетных гостей.

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