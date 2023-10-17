Полиция задержала пятерых участников азербайджанской банды в Петербурге

Петербургская полиция задержала пятерых членов азербайджанской банды, которые снимали на видео избиение прохожих. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По информации издания, 17 октября задержаны четверо молодых людей из одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого, 16 октября, полиция задержала еще одного подозреваемого в избиении петербуржцев. По его словам, он выкладывал материалы знакомых. Таким образом юноша хотел повысить активность в своем сообществе, но сделать это в результате не удалось.

Ранее в интернете появилось видео, на котором неизвестные избивают прохожих в Петербурге.