Россиянин, укравший масло и сыр, уснул в суде во время вынесения приговора

Суд в Петербурге не смог с первого раза вынести приговор горожанину, который совершил две попытки кражи продуктов из магазина, обвиняемый заснул во время вынесения приговора. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В Колпинском районном суде со второй попытки вынесли приговор местному жителю. Мужчина ранее был приговорен к условному сроку за кражу сливочного масла и сыра в магазине.

После приговора он находился под административным надзором и был обязан соблюдать ряд правил, но нарушил каждое из них — сменил место жительства, не явился по требованию в отдел полиции, а потом снова попался на краже. Добычей вора должны были стать салями и шампунь, но его задержали.

Уголовно-исполнительная инспекция попросила суд изменить условное наказание на колонию. Петербуржец просил не лишать его свободы и заявил, что нарушил порядок по глупости, от страха и усталости.

Вынести приговор с первого разу у суда не вышло — обвиняемый заснул во время вынесения приговора, на втором заседании невыспавшегося петербуржца осудили на семь месяцев колонии.

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