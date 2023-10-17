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Эксперты предупредили о росте ДТП в случае ограничения скорости электросамокатов

Эксперт кикшеринга Эрдман: ограничение скорости электросамокатов увеличит ДТП

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Если скорость электросамокатов понизить до пешеходной, то количество ДТП на дорогах резко вырастет, убеждена директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. В этом случае россияне перейдут на собственные самокаты, которые мощнее кикшеринговых, объяснила она НСН.

Люди уже знают об удобстве электросамокатов, поэтому будут не готовы отказаться от них, подчеркнула эксперт. В итоге на дорогах окажется много частных, «абсолютно неуправляемых» электросамокатов, которые невозможно будет идентифицировать, предупредила она.

«Резко увеличится количество ДТП, при этом мы не будем знать, кто управляет частными самокатами, да и их скорость никак не ограничена», – пояснила она.

Частные самокаты обладают мощностью, близкой к мощности мопеда – от 0,25 до 4 киловатт, а в кикшеринге установлено ограничение в 0,25 киловатта, отметила Эрдман. При этом в случае проката скорость самокатов не превышает 25 км/ч.

В целом использование самокатов – это не баловство, а транспортная рутина, подчеркнула Эрдман. Средства индивидуальной мобильности оптимизируют транспортную систему, позволяют людям не стоять часами в пробках, добавила она.

Напомним, в Москве власти совместно с МВД прорабатывают вопрос идентификации пользователей электросамокатами и фотовидеофиксации совершенных ими нарушений ПДД. При этом в Госдуме призвали ограничить скорость самокатов на тротуарах до 5-7 км/ч.

Также в России призвали штрафовать на 5 тыс. рублей за перевозку детей на электросамокатах.

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