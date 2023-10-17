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ФСБ задержала жителя Орла по подозрению в госизмене

Жителя Орла задержали за госизмену и совершение диверсий по заданию СБ Украины

В Орле задержали мужчину, совершившего несколько диверсий на объектах транспорта и связи по заданию Службы безопасности Украины, в отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Орловской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что 38-летний подозреваемый получал инструкции по организации диверсий через мессенджер.

В ходе допроса россиянин признался, что совершил поджог релейного шкафа 23 июня и 9 июля 2023 года, а 23 августа поджег крышу объекта связи — административного здания филиала Орловского областного радиотелевизионного передающего центра. Ему обещали за это денежное вознаграждение.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Он заявил, что раскаивается в содеянном.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму российского гражданина по подозрению в сборе информации для службы безопасности Украины (СБУ), а также в создании на полуострове тайников с боеприпасами.

Ранее двое «граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

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Обвинения в госизмене
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