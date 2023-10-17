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В Госдуме предрекли рост зарплат в реальном секторе экономики

Депутат Бессараб: рост зарплат произойдет в реальном секторе экономики

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Depositphotos

В России в 2024 году ожидается рост заработной платы по всему реальному сектору экономики, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%. Это значит, что, во-первых, более 5,5 млн россиян получат соответствующее увеличение заработных плат. Во-вторых, это повлечет также рост заработных плат по всему реальному сектору экономики», — уточнила депутат.

Бессараб также напомнила, что трехстороннее соглашение, заключенное между работодателями, профсоюзами и органами власти, подразумевает, что зарплата граждан не может быть ниже МРОТ. Помимо этого, МРОТ не может содержать стимулирующие и компенсационные выплаты, добавила она.

«Это значит, что и работодатели в реальном секторе экономики будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы остаться конкурентоспособными», — заключила парламентарий.

Исследование от аналитиков сервиса «Работа.ру» до этого показало, что число вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей в России в 2023 году увеличилось на 31,8% по сравнению с 2022 годом.

Ранее россиянам объяснили, как предстоящие праздники отразятся на зарплате и отпускных.

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