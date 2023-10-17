Врач назвала главные ошибки, которые люди допускают при простуде

Самой главной ошибкой, которую допускают люди при простуде, является продолжение активной деятельности. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Первая и самая главная ошибка, которую допускают люди, — не обращают внимания на простуду и продолжают ходить на работу. Это опасно тем, что человек рискует как минимум затянуть свое выздоровление. К тому же могут добавиться бактериальные осложнения. Также есть риск заразить всех вокруг», — пояснила специалист.

Кроме того, ошибкой будет проводить обтирания водкой или уксусом, чтобы снизить температуру, продолжила врач. По ее словам, эти токсичные продукты хорошо впитываются кожей, поэтому обтираться водой. Еще одна распространенная ошибка — прием антибиотиков во время болезни, которая вызвана вирусами.

«На вирусы антибиотики не действуют и не ускорят выздоровление. Лишний раз ими травить организм — это сажать свой иммунитет. Антибиотики нужны только при бактериальной инфекции», — заключила Ярцева.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что прием витамина C для профилактики простудных заболеваний будет бесполезен, если в организме нет его дефицита.

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