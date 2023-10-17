Собака провалилась в ущелье и три дня провела в пещере с медведем

В национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, в штате Теннесси пожарные вызволили собаку из пещеры, в западне животное провело три дня. Об этом сообщает CNN.

Американец гулял со своим домашним любимцем в национальном парке, когда животное провалилось в расщелину и застряло в пещере. Вызволить пса из ловушки владелец не мог — мужчина вызвал спасателей.

Собака находилась на глубине около 12 метров, пожарные уже начали спускаться за ней на тросах, когда заметили около пещеры черного медведя. За хищником пришлось наблюдать почти трое суток, когда зверь покинул укрытие, пожарные вызволили несчастного пса.

Собака была сильно обезвожена, медведь не причинил ей вреда.

Ранее жители Казани приняли сгоревшее бревно на реке за собаку и вызвали МЧС.