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В туриндустрии назвали вид отдыха, который неожиданно стал популярным у россиян

Вице-президент РСТ Барзыкин: в России растет спрос на санаторный отдых

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Денис Абрамов/РИА Новости

В России, несмотря на подорожание туров, выросли объемы туристических потоков. Причем как по внутренним, так и по внешним направлениям. Отмечается также заметное увеличение спроса россиян на отдых в санаториях, рассказал Общественной службе новостей первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По мнению Барзыкина, спрос на санаторно-курортный и рекреационный отдых связан с вниманием жителей к своему здоровью, что стало особенно актуальным после пандемии коронавируса.

«В целом, санаторно-курортный сегмент востребован и растет выше, чем ранее. Это такой постковидный синдром. Все поняли, что надо и в здоровье вкладываться», – отметил он, добавив, что сегодня санатории есть во всех регионах, принимают людей они, в том числе, в праздники.

Говоря в целом о популярных направлениях для туризма у россиян, Барзыкин отметил, что высоким останется спрос на поездки к Черному морю, в Москву, Санкт-Петербург, Москву, Казань, на Северный Кавказ. Жители уже начали активно бронировать туры, причем несмотря на повышение цен на 10-15%, востребованность туров выше, чем в прошлом году, отметил вице-президент РСТ.

Из популярных зарубежных направлений он назвал Турцию, Арабские Эмираты, Египет и Таиланд. Порядка 40% рынка выездного туризма приходится на страны СНГ.

Напомним, на этот бархатный сезон самым популярным направлением для отдыха у россиян стала Москва. Также в топе – Санкт-Петербург, Адлер. Казань, Сочи и другие города.

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