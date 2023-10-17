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В Ленобласти неизвестные избили и ограбили заночевавшего в машине египтянина

В Ленобласти иностранец лишился 130 тыс. рублей после ночевки в машине

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В Выборгском районе Ленинградской области разыскивают троих неизвестных, напавших иностранца. Об этом сообщает 47news.

36-летний уроженец Египта, проживающий в поселке Первомайское, обратился в полицию 16 октября. Мужчина рассказал правоохранителям, что он решил провести прошлую ночь в автомобиле, потому что поссорился с супругой.

В какой-то момент водительскую дверь открыл неизвестный и начал бить владельца машины по голове. Его подельник заглянул в бардачок и нашел там бумажный конверт, в котором лежало более 130 тыс. рублей.

Пострадавший уверен, что всего в нападении принимали участие трое мужчин. Один из них имел бороду и был одет в светлую куртку, а у его сообщников на головах были надеты темные капюшоны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подростки напали на 85-летнего пенсионера у дверей его дома и попытались ограбить.

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