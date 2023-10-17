Эксперты высказались об идее допускать к работе с детьми экс-осужденных

Есть отдельные случаи, в которых бывшим осужденным с погашенной судимостью можно разрешить работать преподавателями или тренерами с детьми, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Об этом можно говорить только в случае, если речь не идет о преступлениях против личности, тяжких насильственных действиях, подчеркнула она в беседе с телеканалом «360».

В качестве примера Волынец привела статью экономических преступлений, осуждение по которым не мешает человеку в дальнейшем раскаяться и проявить себя «в лучших качествах». Такие люди могут оказаться «потрясающими профессионалами», опыт которых будет полезен для общества, считает она. В школах при этом наблюдается дефицит кадров, напомнила омбудсмен.

«И если этот мужчина, например, оказался в прошлом чиновником, коррупционером, либо предпринимателем, который совершил какое-то преступление экономическое, то он может быть прекрасным педагогом. Он может быть замечательным наставником для детей», — убеждена Волынец.

Разрешение на преподавание поможет отбывшим наказание людям социализироваться, считает юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. При этом он отмечает, что россиян такое нововведение может напугать несмотря на то, что экономические преступления не несут никаких рисков для детей.

С осторожностью отнестись к инициативе призвала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Авторы законопроекта предполагают, что человек исправит свою ошибку, однако профессия учителя не допускает даже одной ошибки, заявила она.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью осуществлять преподавательскую и тренерскую деятельность. Документ размещен в думской базе.

В Минпросвещения ранее заявили, что российские школы по-разному укомплектованы кадрами в зависимости от региона, но в целом по стране дефицита учителей нет.