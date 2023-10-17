Тренер по кикбоксингу избил сына, потому что тот не ответил на его звонок

В Константиновске Ростовской области местный житель избил 13-летнего сына за то, что мальчик не ответил на его звонок. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Житель Ростовской области накинулся на сына-подростка с кулаками, когда мальчик не ответил на его звонок. Мужчина — тренер по кикбоксингу развелся с женой и отсудил у нее раздельную опеку над ребенком — ему разрешили видеть сына три раза в неделю, хотя мальчик не особо хотел.

В один из дней тренер крепко выпил и решил позвонить сыну, когда тот не ответил на звонок, мужчина приехал к дому бывшей жены, подкараулил ребенка и начал бить его по голове.

Подросток позвонил матери и вызвал полицию, пьяный отец скрылся.

Ранее пьяный россиянин напал на сотрудницу полиции и избил ее стулом.