Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер по кикбоксингу избил сына, потому что тот не ответил на его звонок

Don Mash: в Ростовской области тренер по кикбоксингу избил сына-школьника

close
100%
«Don Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Don Mash»

В Константиновске Ростовской области местный житель избил 13-летнего сына за то, что мальчик не ответил на его звонок. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Житель Ростовской области накинулся на сына-подростка с кулаками, когда мальчик не ответил на его звонок. Мужчина — тренер по кикбоксингу развелся с женой и отсудил у нее раздельную опеку над ребенком — ему разрешили видеть сына три раза в неделю, хотя мальчик не особо хотел.

В один из дней тренер крепко выпил и решил позвонить сыну, когда тот не ответил на звонок, мужчина приехал к дому бывшей жены, подкараулил ребенка и начал бить его по голове.

Подросток позвонил матери и вызвал полицию, пьяный отец скрылся.

Ранее пьяный россиянин напал на сотрудницу полиции и избил ее стулом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий