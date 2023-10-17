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ФСБ задержала в Крыму агента СБ Украины

ФСБ задержала в Крыму россиянина, собиравшего информацию для СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму российского гражданина по подозрению в сборе информации для службы безопасности Украины (СБУ), также он создавал на полуострове тайники с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ РФ.

По данным службы, к преступлению причастен житель Бахчисарайского района Крыма 1975 года рождения. Известно, что он передавал украинским спецслужбам данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму.

Кроме того, по заданию СБУ он организовал на полуострове тайники с боеприпасами. В ходе обысков силовики нашли в схроне пакет со взрывным устройством. Мужчину задержали. В отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ — о тайном сотрудничестве с другой страной, а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — о незаконном приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На этой неделе сообщалось, что жителя Курганской области задержали за сотрудничество с запрещенной в РФ украинской организацией.

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