Юрист назвал дискриминацией предложение лишать статуса уехавших из РФ адвокатов

Предложение лишать статуса адвокатов, уехавших из России, противоречит Конституции, заявил член общественной палаты города Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов. В главном законе страны запрещена дискриминация по национальному, религиозному и профессиональному признакам, напомнил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Предложенная инициатива ограничит адвокатов в правах и свободах, подчеркнул юрист.

«Часть 2 статьи 27 Основного закона РФ позволяет гражданам свободно перемещаться по стране и миру, если нет решения суда, которое запрещало бы тому или иному человеку это делать, – напомнил он. – Я уже молчу о том, что адвокаты, проживающие за рубежом, нередко отстаивают там интересы российских граждан и компаний».

При этом Краснов добавил, что не понимает, какую опасность могут представлять живущие в других странах адвокаты, отметив, что в данном случае требуются подробные объяснения. По его словам, нельзя сравнивать адвокатов с представителями правоохранительных органов, имеющих статус госслужащих и доступ к гостайне.

«Адвокаты — гражданские люди, имеющие высшее юридическое образование и сдавшие адвокатский экзамен для ведения своей деятельности. И зарплату от государства они не получают», – подчеркнул Краснов.

Напомним, накануне стало известно о планах правительства РФ лишать статуса адвокатов, покинувших Россию – соответствующую поправку могут внести в закон «Об адвокатуре». Отмечается, что закон не затронет тех, кто уехал из России для лечения, обучения или сопровождения членов семьи и в иных ситуациях по уважительной причине.

В Минюсте эту инициативу объяснили случаями, когда адвокаты выезжали на длительный срок или постоянное место жительства за пределы России, в том числе в недружественные страны.