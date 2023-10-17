Депортированный мигрант тайно вернулся в Россию, чтобы расправиться с матерью своих детей

В Уфе задержали иностранца, вернувшегося в Россию после депортации на родину в феврале. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, мужчина приехал к бывшей сожительнице и напал на нее.

Ночью пострадавшая позвонила в полицию из-за вторжения бывшего мужа. Супруги имели общих детей, но их отношения прервались в связи с постановлением о депортации, вынесенным в отношении мужчины.

Спустя почти восемь месяцев он каким-то образом проник на территорию РФ, нашел экс-партнершу и попытался расправиться с ней. Мужчина запугал ее и начал душить на глазах у детей. Боровшаяся за жизнь женщина пыталась связаться с правоохранителями, но не решалась открыть им дверь, опасаясь мужа.

Полицейские смогли спасти ее только через четыре часа. Женщина открыла только под утро, но объясняла детали в подъезде.

Стражи порядка доставили мужчину в отдел, но там он напал на сотрудников, порезав одному руку. Задержанному грозит реальный срок.

Ранее в Петербурге судимый за кражу иностранец ранил сожительницу ножом и был задержан.