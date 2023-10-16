Названо число американцев, которые находятся у КПП «Рафах», чтобы попасть в Египет 

У контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта с палестинским сектором Газа находятся не менее 560 американцев, сообщает телеканал Sada al-Balad.

«В настоящее время около 560 американцев находятся у КПП «Рафах» с палестинской стороны в ожидании разрешения на переход из палестинского анклава на египетскую территорию», — говорится в сообщении канала.

До этого глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Самех Шукри заявили о неприемлемости ударов по гражданским объектам в зоне палестинско-израильского конфликта.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. До сих пор остается неизвестной судьба заложников-граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.