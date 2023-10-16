На Урале гостя кафе избили и изнасиловали шваброй

В Новоуральске посетителя кафе избили, после чего над ним надругались. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в начале октября, но пострадавший обратился в полицию только сейчас.

По версии правоохранителей, мужчина пришел в точку общепита, где ему нанесли травмы. После этого один из присутствовавших в заведении клиентов взял швабру и изнасиловал пострадавшего. Причиной такого поступка могли быть личные мотивы.

На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители. Специалисты проводят необходимые экспертизы, которые лягут в основу уголовного дела.

«Выполняются необходимые мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку происшествию», — сообщается в публикации.

Следователи выясняют причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Ранее в Петербурге хоккеисты изнасиловали мальчика клюшкой.