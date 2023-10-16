Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале гостя кафе избили и изнасиловали шваброй

В Новоуральске мужчину изнасиловали шваброй

close
100%
Shutterstock

В Новоуральске посетителя кафе избили, после чего над ним надругались. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в начале октября, но пострадавший обратился в полицию только сейчас.

По версии правоохранителей, мужчина пришел в точку общепита, где ему нанесли травмы. После этого один из присутствовавших в заведении клиентов взял швабру и изнасиловал пострадавшего. Причиной такого поступка могли быть личные мотивы.

На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители. Специалисты проводят необходимые экспертизы, которые лягут в основу уголовного дела.

«Выполняются необходимые мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку происшествию», — сообщается в публикации.

Следователи выясняют причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Ранее в Петербурге хоккеисты изнасиловали мальчика клюшкой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий