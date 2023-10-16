В Германии на домах евреев нарисовали звезду Давида

Неизвестные нарисовали звезду Давида на пяти домах, где живут евреи, в городе Дортмунде на западе Германии. Об этом сообщила местная полиция на своем сайте.

Правоохранители уточнили, что шестиконечные звезды нанесли на дома на прошлой неделе. Служба госбезопасности начала расследование инцидентов, но на след подозреваемых пока не напали.

До этого газета Berliner Kurier написала, что несколько домов в Берлине также помечены звездами Давида. Авторы публикации вспомнили о мрачных временах, когда во времена Холокоста нацисты помечали дома и имущество евреев.

Также телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на пресс-службу столичной полиции сообщила об участившихся случаях нанесения граффити со звездой Давида в связи с ближневосточным конфликтом.

16 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии зимней сессии парламента страны счел ХАМАС «новой версией нацизма» и призвал мир к борьбе с группировкой.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.