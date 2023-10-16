В ЛНР 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой

В Луганской народной республике (ЛНР) во время ДТП автобус, внутри которого находились 25 пассажиров, перевернулся на дорогу. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Станично-Луганском муниципальном округе. Водитель Renault Sandero нарушил правила и столкнулся с пассажирским автобусом марки «Богдан».

В результате пострадали 11 человек, среди которых детей не было. Двух женщин с тяжелыми травмами направили в Республиканскую клиническую горбольницу. На данный момент они находятся в реанимации.

«Остальные пострадавшие были доставлены в местную городскую больницу», — сообщается в публикации.

На месте аварии также находились спасатели. Они помогли застрявшему в салоне мужчине выбраться и смыли вытекшее на дорогу горючее, чтобы не произошло возгорание.

Ранее в Нижнем Тагиле подросток перебежал дорогу на красный свет и после этого впал в кому.