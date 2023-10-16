Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе

В Подмосковье выработана система мер поддержки малого и среднего бизнеса, большим подспорьем в этом направлении стал региональный инвестпортал, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы региона, с помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения.

«Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой.

Предпринимателю не надо никуда ходить, можно спокойно через инвестпортал набрать себе все нужные опции, которые помогут в успешном ведении бизнеса. Занимайся менеджментом, своей идеей, — все остальное мы будем делать, будем помогать на расстоянии», — отметил Воробьев.

Важнейшим проектом, который дал толчок развитию бизнеса, является промышленная ипотека, добавил губернатор. Этот проект поддержал президент РФ Владимир Путин, Московская область стала пилотным регионом.

Воробьев сделал акцент на том, что цеха можно купить по программе «Льготная ипотека», реализовав бизнес-идею в готовых помещениях.

«Раньше было нужно искать землю, тратить время, чтобы построить что-либо значимое и запустить производство, сейчас в Домодедове или Подольске, Солнечногорске ты можешь выкупить или арендовать 100-200 тыс. кв. м — и вперед! Делай свой бизнес», — сказал губернатор.

Он уточнил, что все указанные проекты позволяют видеть в Подмосковье приток новых инвесторов и обеспечивать программу импортозамещения.

Поступления от малого бизнеса, по словам главы региона, — это 25% доходов бюджета, который составляет 1 трлн. рублей.