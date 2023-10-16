Волгоградцы толпой избили лежащего на земле мужчину и попали на видео

В Волгограде лежащего на земле мужчину жестоко избили толпой. Об этом сообщает Telegram-канал »Волгоград №1».

По информации Telegram-канала, в ночь на 16 октября в центральной части города произошло жестокое избиение мужчины. Несколько человек били лежащего на земле россиянина ногами.

Сообщается также, что участникам и очевидцам произошедшего не удалось дозвониться до полиции. На данный момент детали и обстоятельства инцидента уточняются.

До этого в Белгороде группа подростков зашла в автобус и начала агрессивно приставать к пассажирам, нецензурно ругаясь. Мужчина, сидевший в салоне у окна, попытался успокоить компанию, за что был избит. После этого несовершеннолетние пересели в другой автобус.

Ранее в Челябинске на драку первоклассников вызвали полицию.