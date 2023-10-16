В летевший в Турцию самолет со 178 пассажирами на борту ударила молния

В летевший из Германии в Турцию пассажирский самолет авиакомпании Condor Airlines ударила молния, сообщает портал Airportia.

Самолет вылетал из аэропорта Гамбурга, когда в него ударила молния. После этого воздушное судно приземлилось в Мюнхене.

Замененный А320-200 продолжил рейс и прибыл в Анталью с задержкой около двух часов.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Чикаго в Бостон, успешно завершил полет, несмотря на то, что в него попала молния.

Инцидент произошел 18 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Во время путешествия в Airbus A220 с 85 пассажирами на борту попала молния.

После успешного приземления самолет вывели из эксплуатации. По словам представителей авиакомпании Delta, которой принадлежит воздушное судно, безопасность клиентов для них стоит на первом месте. Именно поэтому они проведут проверку самолета, чтобы убедиться, что во время следующего полета он не выйдет из строя.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.