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Умер композитор Геннадий Гладков

Помощник композитора советских фильмов Геннадия Гладкова сообщил о его смерти

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Виталий Арутюнов/РИА Новости

Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Малика Аминова.

По его словам, место и дата прощания с композитором пока не определены.

Гладков написал музыку к более чем 110 фильмам, мультфильмам и мюзиклам, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона», «Джентльмены удачи», «12 стульев» «Собака на сене», «Обыкновенное чудо» и многие другие.
Народный артист Российской Федерации. Знаковым для него стало сотрудничество с режиссером Марком Захаровым.

Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в семье музыкантов. Учился в Мерзляковской школе-училище в консерватории, однако затем окончил химический политехникум, работал на заводе. Тяга к музыке возобладала над будущим композитором — и Гладков перешел в школу при московской консерватории, а с 60-х годов Гладков стал создавать музыку для анимации. Большую известность принесла ему работа над мультфильмами «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон».

Гладков — автор музыки к популярным мульфильмам «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «38 попугаев» и др., а также спектаклям «Оптимистическая трагедия», балетам «Вий» и «Двенадцать стульев». Создал несколько опер и мюзиклов.

В 2014 году Гладков перенес инсульт.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

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