В Дагестане 19-летний юноша обворовал своего дядю, чтобы сделать предложение девушке

Уроженец Дагестана собрался сделать предложение девушке и ограбил ради этого своего дядю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

19-летний юноша познакомился с девушкой из Москвы, когда она проводила свой отпуск в Дагестане. Знакомство продолжилось перепиской в соцсетях, а некоторое время спустя молодой человек решил предложить возлюбленной руку и сердце.

Денег на помолвку у него не нашлось, но откладывать предложение россиянин не собирался. Тогда он пробрался в дом родного дяди, пока тот был в отъезде, и забрал у родственника 250 тыс. рублей и золотые украшения стоимостью в 150 тысяч.

Мужчина вскоре обнаружил пропажу и сразу понял, кто именно причастен к преступлению. Племянник, случайно забывший в доме родственника свою куртку, признался в содеянном.

Пострадавший успел написать заявление в полицию, но в итоге забрал его, когда узнал причину кражи и убедился в серьезности намерений молодого человека. В свою очередь юноша пообещал дяде, что устроится на работу и самостоятельно заработает на помолвку.

Ранее молодожены устроили в Италии свадьбу за €8 тыс. и сбежали на родину невесты, не заплатив.