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Россиянин пропустил рейс из-за застрявшей в калибровщике сумки

В Калининграде пассажир пропустил рейс из-за застрявшей в калибровщике сумки

Пассажир «Уральских авиалиний» пропустил рейс Калиниград — Москва из-за застрявшей в калибровщике сумки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина собирался вылететь вместе с женой и ребенком в Москву. На этапе регистрации он положил сумку в калибровщик, но достать ее не смог.

Сотрудники авиакомпании не смогли помочь пассажиру и предложили ему лететь без сумки или остаться в аэропорту. Мужчина предпочел отказаться от полета и остался в Калининграде. По его словам, в застрявшей ручной клади находятся лекарства и теплые вещи для ребенка.

В результате супруга пассажира с ребенком улетели в Москву без него. Сотрудники «Уральских авиалиний» пытаются понять, как вытащить сумку из калибровщика, не повредив его или сумку.

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