Россиянку задержали по подозрению в госизмене

Жительница Забайкальского края задержана по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального УФСБ России.

По данным ведомства, задержанная девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, в которых содержались сведения о передвижении по территории этого региона военнослужащих и воинских соединений Вооруженных сил России, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО).

На женщину завели уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Она находится под стражей.

«Обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении девушки продолжаются.

До этого стало известно, что ФСБ задержала гражданку Украины за шпионаж в виде сбора данных о Вооруженных силах России. 25-летняя женщина передавала полученную информацию «по заданию иностранных спецслужб».

Ранее российского матроса приговорили к 16 годам колонии за госизмену.