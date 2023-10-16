Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»

Япония предоставила России дополнительные сведения о сбросе воды с «Фукусимы-1»

close
100%
Kyodo/via Reuters

Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает министерство иностранных дел Японии.

В заявлении японского МИДа говорится, что в связи с пресс-релизом Россельхознадзора от 26 сентября 10 октября был проведен онлайн-диалог, по итогам которого Япония предоставила российской стороне дополнительную информацию, касающуюся сброса воды с «Фукусимы-1» .

В Токио отметили, что Япония продолжит предоставлять России в максимально «прозрачной и добросовестной форме» объяснения, которые основаны на научных данных. В МИД Японии подчеркнули, что ситуацию на «Фукусиме-1» контролирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из Великобритании и Австралии оценила последствия сброса в океан очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии.

До этого в Роспотребнадзоре оценили влияние сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области продвигается мусорная реформа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий