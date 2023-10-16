Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»

Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает министерство иностранных дел Японии.

В заявлении японского МИДа говорится, что в связи с пресс-релизом Россельхознадзора от 26 сентября 10 октября был проведен онлайн-диалог, по итогам которого Япония предоставила российской стороне дополнительную информацию, касающуюся сброса воды с «Фукусимы-1» .

В Токио отметили, что Япония продолжит предоставлять России в максимально «прозрачной и добросовестной форме» объяснения, которые основаны на научных данных. В МИД Японии подчеркнули, что ситуацию на «Фукусиме-1» контролирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из Великобритании и Австралии оценила последствия сброса в океан очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии.

До этого в Роспотребнадзоре оценили влияние сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области продвигается мусорная реформа.