Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв

«Страна.ua»: взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Очевидцы сообщают о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Также сообщается, что взрыв прозвучал в городе Славянск.

Сегодня днем также взрывы прозвучали в Луганске и Херсоне. После инцидента в некоторых районах Херсона пропал свет.

До этого глава военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин заявил о повреждении инженерного сооружения и нескольких предприятий. Речь идет об объектах, расположенных в административном центре региона и на прилегающих территориях.

15 октября Минобороны сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников за минувшую ночь. Из них 18 были перехвачены в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской областью. По имеющейся информации, пострадавших в результате массированной атаки нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий