В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв

Очевидцы сообщают о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Также сообщается, что взрыв прозвучал в городе Славянск.

Сегодня днем также взрывы прозвучали в Луганске и Херсоне. После инцидента в некоторых районах Херсона пропал свет.

До этого глава военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин заявил о повреждении инженерного сооружения и нескольких предприятий. Речь идет об объектах, расположенных в административном центре региона и на прилегающих территориях.

15 октября Минобороны сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников за минувшую ночь. Из них 18 были перехвачены в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской областью. По имеющейся информации, пострадавших в результате массированной атаки нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.