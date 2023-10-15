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Подросток забрался на вагон поезда и получил ожог 85% тела

В Ростовской области подросток получил ожог 85% тела на железной дороге

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Depositphotos

В Каменске-Шахтинском Ростовской области ребенок забрался на крышу грузового поезда и получил удар током, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает газета «Пик».

Инцидент произошел в ночь на 14 октября, группа подростков развлекалась, гуляя по железнодорожным путям на станции Каменской. Один из мальчиков забрался на крышу грузового поезда и оказался на небезопасном расстоянии от напряженных проводов.

Ребенок не успел дотронуться до контактной сети, как его ударило током и отбросило в сторону. Пострадавшего 12-летнего школьника госпитализировали в тяжелом состоянии, он получил ожог 85% тела, за его жизнь борются медики.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двух подростков ударило током на крыше грузового вагона поезда в Воронежской области.

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