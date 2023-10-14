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Все больницы сектора Газа разрушены полностью или частично

Минздрав Палестины: все больницы сектора Газа разрушены полностью или частично

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Fatima Shbair/AP

В секторе Газа разрушены все основные больницы из-за регулярных бомбардировок со стороны Израиля. Об этом РИА Новости сообщил министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.

Отмечается, что под авиаудары попали детская больница Ад-Дурра, крупная больница Аш-Шифа, а также Центральная больница Газы. Все они разрушены частично.

«Другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения», — заявила глава министерства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что система здравоохранения сектора Газа находится на грани коллапса. По его словам, в настоящее время морги на территории сектора Газа переполнены.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее в Израиле заявили о нанесении масштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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Война в Израиле
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