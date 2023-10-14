В окрестностях Херсона прогремели взрывы

Взрывы прогремели в окрестностях подконтрольного Киеву города Херсон. Об этом сообщает «Укринформ».

«В предместье Херсона прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

14 октября глава Областной военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин сообщил о повреждении предприятий и инженерного сооружения в столице региона и прилегающей к нему территории.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ стягивают силы для форсирования Днепра, однако российские войска готовы к попыткам штурма.

10 октября 2022 года через два дня после взрыва на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».