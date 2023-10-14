Израильские силовики задержали 25 членов ХАМАС на Западном берегу

Армия Израиля вместе со службой безопасности и полицей провели на Западном берегу реки Иордан рейд, в ходе которого задержали 56 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, среди них 25 членов радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что соответсвующие службы вечером в пятницу, 13 сентября, провели операцию по всему Западному берегу, задержав 56 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Среди задержанных оказались 25 членов радикальной группировки ХАМАС. Были также изъяты оружие и боеприпасы.

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС могло больше года заниматься подготовкой к нападению на израильскую территорию и захват в заложники солдат и местных жителей. Об этом сообщил британский канал Sky News со ссылкой на документ, найденный в Израиле у боевиков из сектора Газа. В 14-страничной распечатке на арабском с пометкой «секретно» содержался подробный план преодоления заграждений на границе сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.