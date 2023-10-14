Депутат Мажуга рассказал, списывал ли он в школе и университете

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал «Газете.Ru», что часто в университете писал шпаргалки перед экзаменами, но не прибегал к ним. По его словам, воспользоваться шпаргалкой ему довелось только один раз на экзамене по кристаллохимии.

«Когда я учился в школе, не списывал. А когда учился в университете, перед экзаменом иногда готовил шпаргалки – тогда это были небольшие бумажки, на которых мелким почерком мы записывали ответы на те или иные билеты. Но, к счастью, этими шпаргалками не пользовался. Мне кажется, сам факт написания таких шпаргалок уже помогал подготовиться к экзамену. Один раз на экзамене по достаточно сложному предмету, кристаллохимии, воспользовался такой маленькой шпаргалкой и сдал экзамен. А так, ни на каких экзаменах и контрольных работах шпаргалками не пользовался, хотя их писал», — сказал он.

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