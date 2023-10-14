Дагестанский шантажист три месяца вымогал у девушки-инвалида деньги за интимные фото

В Дагестане шантажист три месяца вымогал у девушки-инвалида деньги из-за интимных фото. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, девушка-инвалид в соцсетях познакомилась с мужчиной и начала с ним сближаться. После долгих уговоров россиянка отправила новому другу интимные фото — он начал шантажировать ее и требовать деньги, запугивая позором.

На протяжении трех месяцев девушка отправляла шантажисту деньги из пенсии по инвалидности, а также занимала для этих целей средства у знакомых. Всего злоумышленнику удалось выманить у россиянки 248 тысяч рублей.

Позже девушка поняла, что шантажист не остановится и обратилась в полицию. Теперь злоумышленнику придется вернуть все деньги, которые он при помощи угроз выманил у жертвы, а также ответить за свой поступок по закону.

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