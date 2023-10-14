В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на автомобиль

Российским семьям можно было бы разрешить приобретать машины за счет материнского капитала, предложила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам российского парламентария, в настоящий момент применение государственных выплат подобным образом будет востребовано среди многодетных семей.

«Для многодетных очень важно, чтобы это был вместительный автомобиль отечественного производства. Вопрос только в том, сможет ли наш автопром поставлять такое количество автомобилей», — пояснила Бессараб.

Как добавила депутат Госдумы, важно, чтобы взятое транспортное средство шло на пользу семьи и детей.

В данный момент маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, включая закрытие ипотеки. Помимо того, можно потратить финансы на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить их в образование ребенка или оформить ежемесячную выплату, обратили внимание в издании.

До этого глава Министерства труда и соцразвития Антон Котяков заявлял, что маткапитал на первого ребенка в 2024-м году составит 631 тыс. рублей.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.