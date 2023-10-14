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Здание суда подожгли коктейлем Молотова в Хабаровском крае

Shot: в Хабаровском крае неизвестный поджег здание суда

В поселке Ванино Хабаровского края неизвестный совершил поджог здания суда. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в ночь на 14 октября, неизвестный злоумышленник бросил бутылку с горючей жидкостью в окно учреждения. В результате полностью сгорело одно из помещений площадью десять квадратных метров, повреждены рольставни окна на первом этаже,.

На ликвидацию возгорания потребовался час. Поджигателя разыскивает полиция, установить его личность будет сложно, поскольку огнем могли быть повреждены записи с камер видеонаблюдения.

Ранее кассира магазина задержали за поджог военкомата в Татарстане.

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