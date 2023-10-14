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В МЧС рассказали, какая скорость ветра называется штормовой

МЧС: штормовое предупреждение объявляется при скорости ветра свыше 15 м/c

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Основанием для объявления штормового предупреждения в России является прогноз синоптиков о порывах ветра со скоростью свыше 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Telegram-канале.

«Штормовое предупреждение объявляется при скорости ветра свыше 15 м/c», — указывается в публикации.

По информации ведомства, подобные порывы ветра могут быть очень опасны, так как чреваты обрушением конструкций и падением деревьев.

Согласно данным спасателей, по шкале Босфора слабый ветер дует со скоростью 3,4-5,4 м/с, сильный — 10,8-13,8 м/с, а штормовой — 20,8-24,4 м/c.

Ранее МЧС сообщало, что смерчи прогнозировали над Черным морем в Сочи. Местных жителей попросили соблюдать меры предосторожности.

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей Ленинградской области о шторме в акваториях Финского залива и Ладожского озера.

Ранее в Гонконге прошел сильнейший с 1884 года ливень.

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