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Байден заявил, что в его администрации работают как проклятые

Байден заявил, что усиленно работает над возвращением американцев из Газы

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину американцев, которые стали заложниками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, чиновники делают все, что в их силах.

«Я не стану вдаваться в подробности, но мы работаем над этим как проклятые», — подчеркнул Байден.

До этого в конгрессе США потребовали уволить советника Байдена. По словам конгрессвумен Марши Блэкберн, необходимо «немедленно отстранить» Джейка Салливана от должности помощника по вопросам национальной безопасности. Она указала, что он «регулярно вводил в заблуждение» все правительство относительно угроз безопасности в мире. В частности, Салливан счел накануне эскалации, что на Ближнем Востоке спокойнее, «чем за последние два десятилетия».

14 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал заявление, что ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США. Он отметил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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