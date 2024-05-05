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Потенциальный кандидат на пост тренера «Спартака» объяснил, почему переезд сорвался

Голландский тренер Янсен объяснил, почему не возглавил «Спартак»

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IMAGO/Global Look Press

Бывший кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен рассказал, почему у него не получилось возглавить российский клуб.

«Это было действительно конкретный вариант. Поскольку я больше не работаю в «АЗ», я серьезно рассматриваю каждый клуб. Таким образом, я серьезно рассматривал и «Спартак». Но в итоге я сделал другой выбор. Это было обоюдное решение. Они уволили своего главного тренера и теперь работают с временным тренером. В «Спартаке» считают, что им желательно работать с тренером, который немного лучше знает российские соревнования», — сказал Янсен в эфире ESPN.

Янсен ушел из голландского «АЗ» по ходу нынешнего сезона. Сейчас он находится без работы.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» из Калининграда. В чемпионате страны красно-белые идут на четвертом месте. В следующем туре москвичи сыграют против «Пари НН».

Ранее тренер клуба Второй лиги рассказал о зарплатах в дивизионе.

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