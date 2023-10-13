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Стало известно, почему пожилые люди часто мерзнут

Врач Хухрев: заболевания могут быть причиной того, что пожилые люди часто мерзнут

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Depositphotos

Пожилые люди могут часть мерзнуть из-за общего старения организма и ряда заболеваний, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Сосуды с возрастом лучше не становятся и теряют свою эластичность, которая характерна для молодых. Я бы это назвал общим старением организма. Плюс еще заболевания вносят свой вклад. Из-за этого человек начинает чаще мерзнуть», — пояснил эксперт.

Так, по его словам, причиной зябкости могут быть атеросклероз, который ухудшает питание тканей и сосудов, и сахарный диабет. Последний вызывает поражение периферических нервов и мелких сосудов. Кроме того, данный недуг может быть вызван ухудшением работы щитовидной железы, железодефицитной анемией и снижением гемоглобина.

«Если у человека падает гемоглобин, он тоже становится мерзлявым, потому что ткани недоснабжаются кислородом и хуже функционируют», – заключил Хухрев.

Ученые из национального университета Сингапура до этого обнаружили, что виноград полезен для здоровья глаз пожилых людей. Употребление этих ягод укрепляет сетчатку глаза, что снижает риск возникновения возрастных заболеваний зрения.

Ранее врач рассказал, почему пожилым людям полезно есть семечки.

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