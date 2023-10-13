Пьяная россиянка натравила ротвейлера на полицейских и напала на них с обувной ложкой

В Красноярске женщина пойдет под суд за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В августе горожанка вступила в конфликт с незнакомыми ей молодыми людьми. Они сидели на скамейке возле ее дома и вели себя агрессивно, распивая алкоголь. Женщина, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения, решила вызвать на место правоохранителей. В разговоре с дежурным она заявила, что обидчики уже находятся в ее квартире и угрожают ей расправой.

Вскоре к ней приехали двое сотрудников ППС. Они стали задавать женщине уточняющие вопросы и попросили ее предоставить документы, удостоверяющие личность. Она отклонила эту просьбу и отказалась давать какие-либо пояснения. Гражданка решила избавиться от полицейских и начала прогонять их, используя обсценную лексику, а затем замахнулась на одного из мужчин обувной ложкой.

Однако правоохранители не собирались уходить, желая полностью разобраться в ситуации. Тогда хозяйка квартиры натравила на них свою собаку. Ротвейлер немедленно среагировал на команду «взять» и набросился на гостей. Те в ответ на атаку пса распылили газовый баллончик «Зверобой».

Теперь владелице бойцовой собаки грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сын ударил полицейских топором, чтобы они не задержали его отца за кражу.