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Россиянам рассказали, как мошенники от лица ФСБ отбирают квартиры

Юрист Соловьев: мошенники под видом ФСБ пытаются отобрать у россиян квартиры

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Shutterstock

Телефонные мошенники разработали новую схему, по которой притворяются сотрудниками правоохранительных органов и отбирают у доверчивых россиян жилье. Злоумышленники в основном подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян, предупредил в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Преступники звонят человеку и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они предупреждают, что на гражданина якобы оформили кредиты «в десятке банков». А в качестве обеспечения указано жилье потенциальной жертвы. И чтобы не потерять недвижимость, злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

Стоит отметить, что обрабатывают человека целая бригада из лжесотрудников ФСБ, Госуслуг, Следственного комитета и Центробанка.

Чтобы понять, что вы имеете дело с мошенниками, Соловьев посоветовал помнить, что сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам.

Если все же мошенникам удалось обмануть и оформить квартиру на себя, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру, заключил юрист. Однако нередко злоумышленники юридически подкованы, так что стоит просто бросать трубку еще в начале разговора.

Ранее в Петербурге мошенники выманили у пианистки 10,5 млн рублей.

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