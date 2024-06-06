Появилось видео расстрела мужчины на западе Москвы

Момент преследования мужчины киллером попал на камеры видеонаблюдения. Видео доступно в Telegram-канале 112.

Отмечается, что преступник вел свою жертву от дома до стройки и там выстрелил в него несколько раз из автоматического оружия.

Главное следственное управление СК РФ сообщило, что по возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, стрелок использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», в результате чего был убит мужчина на улице Алексея Свиридова.

В МВД указали на то, что убийство могло быть заказным.

До этого сообщалось, что после стрельбы в районе Фили-Давыдково ввели план «Перехват».

По данным Telegram-канала Baza, открывший стрельбу мужчина был одет во все черное: штаны, куртку и кепку. Он добил раненого мужчину выстрелами в голову.

Ранее СМИ выяснили личность застреленного в Москве мужчины.