«Криков не было»: очевидцы рассказали о стрельбе на западе Москвы

Житель Москвы Василий рассказал «Газете.Ru», что полиция приехала меньше чем за минуту на место стрельбы в районе Фили-Давыдково, где погиб один человек. Он отметил, что выстрелов было несколько.

«Выстрелы я только слышал. Потом вышел на балкон и начал снимать, как приехали полиция и скорая. Выстрелов было примерно четыре. Полиция приехала — даже минуты не прошло, были рядом. Примерно через пять минут приехали скорые», — сказал он.

Еще одна жительница района Мария в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что не слышала криков пострадавшего. Женщина отметила, что видела бегущих от стрельбы людей.

«Я через двор [была], только слышала. Криков не было. Сначала выстрелы, примерно три. Потом мимо моего дома пробежала молодая женщина с коляской, парковщик в форме и Mercedes задом оттуда ехал. Люди от стрельбы [бежали], Mercedes туда ехал, потом стал задом сдавать активно», — добавила она.

6 июня Telegram-канал Mash сообщил, что в московском районе Фили-Давыдково неизвестный, одетый в черную маску, расстрелял 34-летнего проскейтера Константина Балишанского. Отмечается, что стрелок использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», а после происшествия скрылся во дворах. По данным канала, в МВД предполагают, что убийство было заказным.

Правоохранители ввели план «Перехват», уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и незаконном обороте оружия.

Позднее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник заявил, что убийца был ликвидирован.

Ранее стрельба произошла в московском районе Бибирево.