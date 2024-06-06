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Кнайсль примет участие в сессии ПМЭФ вместе с талибами

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль примет участие в сессии ПМЭФ совместно с талибами

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Максим Блинов/РИА Новости

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль примет участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместе с представителями «Талибана» (организация запрещена в России).

Стороны выступят на сессии «Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы».

Находящийся у власти в Афганистане «Талибан» будет представлять и.о. министра труда и социального развития Абдул Омари. Кроме того, в сессии примет участие заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка и замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

До этого стало известно, что делегация представителей движения «Талибан» ставит целью своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) углубление экономических связей с Россией и другими государствами. 5 июня талибы прибыли в Петербург для участия в форуме. Известно, что делегацию возглавляет министр труда и социальных отношений Абдул Манан Омари.

Ранее экс-глава МИД Австрии показала свое жилье в Санкт-Петербурге.

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