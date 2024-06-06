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Воспитательнице, ущипнувшей ребенка за непослушание, грозит уголовное дело

В Подмосковье проверяют воспитателя детсада, которая ущипнула подопечного

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Depositphotos

В Подмосковье воспитатель детсада ущипнула шестилетнего ребенка за непослушание, сообщает mk.ru.

На днях родители дошкольника обнаружили у него на груди странный синяк со следами ногтей. Вернувшийся из детского сада мальчик пожаловался, что на утренней прогулке его ущипнула воспитательница.

Оказалось, что женщина велела воспитанникам собирать игрушки, но один из них ослушался ее и продолжил бегать по площадке. Тогда, со слов мальчика, педагог схватила его за ухо так, что он услышал хруст, а затем ущипнула за грудь.

Родители показали сына врачам. В травмпункте зафиксировали гематомы, а правоохранительные органы уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее на Урале воспитатели детсада вывели двухлетнего ребенка на улицу босиком в мороз.

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