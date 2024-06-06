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Кинопоиск оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Кинопоиск оштрафовали на 1,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

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Таганский районный суд города Москвы привлек к административной ответственности онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

ООО «Кинопоиск» признано виновным в совершении административного нарушения по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Сервис оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

9 мая стало известно, что административные протоколы составили в отношении онлайн-кинотеатров Wink и Кинопоиска, причиной тому послужила пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

До этого данные онлайн-кинотеатры уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ. В протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ-сценами, но без маркировки «18+».

31 мая представители онлайн-кинотеатра Кинопоиск сообщили, что скрыли некоторые фильмы из платформы из-за ЛГБТ-контента. Из доступа были изъяты такие российские картины, как «Человек, который удивил всех», «Ученик», «Аутло», а также сериал «Маргоша», где герой магически оказался в женском теле.

Ранее суд запретил просмотр ЛГБТ-балета.

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