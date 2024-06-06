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Стало известно, что россияне хотят знать о Пушкине

Яндекс назвал популярные запросы о Пушкине

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Сергей Пятаков/РИА Новости

К 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина Яндекс запустил спецпроект, объединивший творчество поэта и современность.

На странице проекта можно узнать, какие произведения Пушкина россияне ищут чаще всего, и посмотреть трейлеры к нескольким книгам, как если бы они были фильмами. Кадры для трейлеров сгенерировала нейросеть YandexART. Поэма «Руслан и Людмила» представлена как фэнтези-сага, а «Пиковая дама» — как психологический триллер. Посетители увидят, какие слова Пушкин употреблял чаще других авторов, какое время года он любил, какая у него была любимая игра и любимое блюдо.

Также Яндекс подготовил статистику о том, что хотят знать пользователи о самом Пушкине. Так, самый популярный вопрос о Пушкине — где и когда он родился. На втором месте вопрос о дуэли Пушкина. На третьем — где он учился.

Пользователи интересуются также обстоятельствами личной жизни поэта: сколько женщин у него было, как звали его жену, где он венчался, сколько у него было детей.

Также россияне спрашивают и о друзьях поэта. Чаще всего пользователи ищут лицейских друзей Пушкина, которые фигурируют во многих стихах. Наиболее популярны в поиске Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер.

Ранее стало известно, что на Красной площади прочитают стихи Пушкина.

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