Более 80 пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выписаны из больниц

86 пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выписаны из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«86 человек из обратившихся за медпомощью уже выписаны, в стационаре остаются 20 пострадавших, их состояние стабильное. Работают травматологи и ортопеды, людям оказана психологическая помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что четыре человека остаются в реанимации. В регионе действует горячая линия +7-923-030-51-01, по телефону которой родственники могут узнать о состоянии пострадавших.

В пресс-службе добавили, что движение трамваев по маршрутам №3 и №10 восстановлено. От ДК Шахтеров до железнодорожного вокзала продолжают работать подвозные автобусы.

До этого замглавы Минтранса Валентин Иванов говорил, что авария с трамваями в Кемерове могла произойти по нескольким причинам.

Ранее в Кремле назвали страшной аварию с трамваями в Кемерове.